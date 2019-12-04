وزارة البيشمركة تصدر بياناً بشأن هجوم داعش ضمن حدود منطقة كولجو

2019/12/04 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة البيشمركة في اقليم كردستان، الاربعاء، بياناً بشأن هجوم عناصر داعش ضمن حدود منطقة كولجو.

وقالت الوزارة في بيان، "ببالغ الأسف، أقدم ارهابيوا داعش هجوماً مسلحاً على إحدى الأفواج التابعة للواء الثالث مشاة التابعة لقوات بيشمركة كوردستان ضمن حدود منطقة كولجو (محور كرميان)، وتم التصدي بشكل مبكر و قوي للهجوم من قبل قوات البيشمركة وأحبطت محاولاتهم و مهاجمتهم".

وأضافت، "نطمئن الشعب الكردستاني بأن قوات البيشمركة في أعلى مستويات الجهوزية و أهبة الإستعدادات من أجل حماية شعب كردستان و الوطن والقضاء على الإرهاب والإرهابيين".

وتابعت الوزارة "في الأيام السابقة، حذرنا مراراً حول تبعات التحركات المشبوهة وقيام داعش في عدة مناطق متفرقة، وهذه الأحداث تؤكد صدق تحذيرنا الذي أعلنا عنه للرأي العام وقوات التحالف الدولي، ومن هنا، نطالب قوات التحالف الدولي، بزيادة دعمهم و مسانداتهم والتنسيق الأكثر مع وزارة و قوات البيشمركة، من أجل الحد من المحاولات و الهجمات التي تقوم بها المنظمة الإرهابية و الإرهابيين".

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