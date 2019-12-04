اختتام ثلاث بطولات لكرة القدم في بعشيقة وبحزاني بين فرق مكونات سهل نينوى

2019/12/04 | 23:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- حسام الشاعر بعشيقة وبحزاني “العراق المصغر”، كما عرف عنها بامتيازها عن باقي النواحي والقرى بأنها مميزة في المجالات العلمية والفنية والرياضية، لم تخلُ من مختلف انواع الرياضات.كما عرفت فيها رياضة كرة السلة وكرة الطائرة والفنون القتالية وبناء الاجسام واللياقة البدنية وقيادة الدراجات الهوائية..الخ ايضا فيها رياضة كرة القدم بمدربيها وحكامها وجماهيرها …

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