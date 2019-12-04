2019/12/04 | 23:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين اليوم الاربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، اقيم في فندق الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد، مهرجان افلام الشرطة المجتمعية ومنتديات الشرطة المجتمعية وقد نال ممثلوا جسر الشباب فريق شنگال درع الابداع والمرتبة الأولى في هذا المهرجان.فرحان ابراهيم مدير منظمة جسر الشباب قال لـ “ايزيدي 24″، شاركنا اليوم في مهرجان …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جسر الشباب تحصل على مرتبة الأولى في مهرجان افلام الشرطة المجتمية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جسر الشباب تحصل على مرتبة الأولى في مهرجان افلام الشرطة المجتمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).