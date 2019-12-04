اول محافظة عراقية تكشف عن حصيلة جرحى منتسبيها الامنيين جراء التظاهرات

2019/12/04 | 23:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت، اليوم الاربعاء، إحصائية عن جرحى الأجهزة الأمنية والأضرار التي لحقت بها خلال الاحداث التي شهدتها المحافظة منذ 25 تشرين الثاني ولغاية 4 كانون الأول 2019.وذكرت المديرية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “شرطة المحافظة حريصة على حماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية أرواح المتظاهرين […]

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