داعش يكشر عن انيابه في ساعة متأخرة من الليل.. هجوم خاطف يستهدف البيشمركة

2019/12/04 | 23:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق اعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الاربعاء، عن تعرض قواتها لهجوم شنه تنظيم داعش في محور كرميان.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “ببالغ الأسف، أقدم ارهابيو داعش على شن هجوم مسلح على إحدى الأفواج التابعة للواء الثالث مشاة التابعة لقوات بيشمركة كردستان ضمن حدود منطقة كولجو (محور كرميان)، وتم […]

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