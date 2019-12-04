2019/12/04 | 23:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن اثنين من عناصر البيشمركة قتلا واصيب اثنان اخران بهجوم لـ"داعش" في منطقة الدكات.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "تنظيم داعش هاجم قوات البيشمركة في منطقة الدكات الواقعة بين محافظتي ديالى والسليمانية ما ادى الى مقتل عنصرين من هذه القوات واصابة اثنين اخرين بجروح".

واضاف المصدر ان "البيشمركة احبطت الهجوم"، مشيرا الى انها "كبدت التنظيم خسائر كبيرة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل اثنين من البيشمركة واصابة اخرين بهجوم لـ'داعش' في منطقة الدكات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل اثنين من البيشمركة واصابة اخرين بهجوم لـ'داعش' في منطقة الدكات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).