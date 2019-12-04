الحلبوسي: سيتم وضع ضوابط لاختيار المفوضين بعيدًا عن أيِّ تأثير سياسي

2019/12/04 | 23:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا ضمَّ نائبي الرئيس ورؤساء الكتل السياسية ورئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب، وذلك في سلسلة الاجتماعات المتواصلة لمناقشة قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

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