2019/12/04 | 23:48 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة النهج تهاجم الدفاع بشأن بيان “براءة” جميل الشمري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 23:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

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