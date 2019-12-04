2019/12/04 | 23:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكدت تقارير صحفية، على تواجد قائد #فيلق_القدس الإيراني #قاسم_سليماني، في العاصمة العراقية بغداد، منذ عدة أيام.ونقل موقع “باسنيوز” الخبري، عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها: إن «سليماني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما يفعله “قاسم سليماني” في بغداد منذ عدة أيام..) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما يفعله “قاسم سليماني” في بغداد منذ عدة أيام..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).