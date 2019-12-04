الحلبوسي: علينا تعزيز ثقة الشعب بالمؤسسات الحاكمة للعملية الانتخابية

2019/12/04 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا ضمَّ نائبي الرئيس ورؤساء الكتل السياسية ورئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب، وذلك في سلسلة الاجتماعات المتواصلة لمناقشة قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال الحلبوسي في بيان على هامش الاجتماع، "علينا تعزيز ثقة الشعب بالمؤسسات الحاكمة للعملية الانتخابية، والتي تشكل المفوضية عمودها الأساسي"، مشيرًا إلى أن "مجلس النواب يعمل بالإجراءات التي تضع المفوضية بعيدةً عن الشكوك، وتتسمُ بالحيادية والنزاهة، وتجاوز كل الثغرات والارتدادات السابقة في عملها".

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه "سيتم وضع ضوابط لاختيار المفوضين بعيدًا عن أيِّ تأثير سياسي في الغرف المغلقة، وسيتم اختيار المرشحين منهم بمشاركة المنظمات المهنية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين وبشكل علني، وأن مجلس النواب سيمنحهم الثقة لممارسة عملهم الرسمي".

وناقش المجتمعون كل الجوانب القانونية والمالية للمفوضية المستقلة للانتخابات، كما استعرض المجتمعون التجارب العالمية بهذا الصدد؛ للوصول إلى مفوضيةٍ مستقلةٍ تحظى بقبول شعبي، بحسب البيان.

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