القانونية النيابية تؤكد استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات

2019/12/04 | 23:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات.

وقال عضو اللجنة، سليم همزة، في تصريح صحفي، اطلعت

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