علماء: المجاعة قد تحصل على الارض بسبب التقلبات المناخية

2019/12/04 | 23:57 - المصدر: العهد نيوز

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اظهر فريق علماء دولي، رايه، بشان واقع المناخ في العالم"، مبينا، أن "التغيرات المناخية ستؤدي إلى انخفاض حاد بالمنتجات الزراعية والبحرية في

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