بالصور..متظاهرون يقطعون طريقا في ديالى بالنار لهذا السبب

2019/12/04 | 23:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بأن متظاهرين قطعوا طريقا رئيسيا شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن"متظاهرين قطعوا في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى، قطعوا الطريق الرئيسي بين ابي صيدا الصغيرة والوقف احتجاجا على وجود نوايا لنقل السرية الرابعة التابعة لفوج شرطة الطوارئ الخامس هناك الى مكان آخر".

وأضاف أن"المتظاهرين يرفضون نقل السرية لأن الأخير سيتسبب بفراغ وخلل أمني في المنطقة المذكورة، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

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