مقتل واصابة 4 عناصر من قوات البيشمركة بهجوم لداعش شمال شرقي ديالى

2019/12/04 | 23:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، بمقتل واصابة 4 عناصر من قوات البيشمركة بهجوم لداعش شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس، إن"داعش شن هجوما على قوات البيشمركة الكردية في منطقة كولجو قرب خانقين شمال شرق محافظة ديالى".

وأضاف أن"قوات البيشمركة تصدت للهجوم وطردت المهاجمين"،لافتا الى ان"الحادث اسفر عن مقتل عنصرين من قوات البيشمركة واصابة 2 اخرين".

واعلن مركز اعلام البيشمركة، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "ببالغ الأسف، أقدم ارهابيوا داعش هجوماً مسلحاً على إحدى الأفواج التابعة للواء الثالث مشاة التابعة لقوات بيشمركة كوردستان ضمن حدود منطقة كولجو (محور كرميان)، وتم التصدي بشكل مبكر و قوي للهجوم من قبل قوات البيشمركة و أحبطت محاولاتهم و مهاجمتهم".

واضاف "نطمئن الشعب الكردستاني بأن قوات البيشمركة في أعلى مستويات الجهوزية و أهبة الإستعدادات من أجل حماية شعب كردستان و الوطن والقضاء على الإرهاب والإرهابيين".

وتابع "في الأيام السابقة، حذرنا مراراً حول تبعات التحركات المشبوهة وقيام داعش في عدة مناطق متفرقة، وهذه الأحداث تؤكد صدق تحذيرنا الذي أعلنا عنه للرأي العام وقوات التحالف الدولي".

واشار "من هنا، نطالب قوات التحالف الدولي، بزيادة دعمهم و مسانداتهم والتنسيق الأكثر مع وزارة و قوات البيشمركة، من أجل الحد من المحاولات و الهجمات التي تقوم بها المنظمة الإرهابية و الإرهابيين".





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