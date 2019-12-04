2019/12/05 | 00:05 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوضاع تشتعل فى العراق.. ساحة التحرير وسط البلد تظلم بعد قطع التيار الكهربائى عنها.. والبرلمان العراقى يطالب رئيس الجمهورية بتكليف حكومة جديدة.. وهيئ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/05 | 00:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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