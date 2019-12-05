عمليات الرافدين تؤكد تأمين جميع دوائر الدوله في ذي قار

2019/12/05 | 00:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي ، اليوم الاربعاء، تأمين جميع دوائر الدولة في محافظة ذي قار، فيما اشار الى قرب عودة الدوام الرسمي بعد استحصال الموافقات الامنية.

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