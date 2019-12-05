داعش يكشر عن انيابه ويستهدف البيشمركة بديالى

2019/12/05 | 00:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة البيشمركة، يوم الاربعاء، عن تعرض قواتها لهجوم شنه تنظيم داعش في قضاء خانقين بديالى العراقية....

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