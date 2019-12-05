الحرس الثوري: الشعب الايراني وجه صفعة قوية الى اميركا

2019/12/05 | 00:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ايران

اكد القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، ان "الشعب الايراني وجه صفعة قوية الى اميركا، محذرا الاعداء من تجاوز

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