2019/12/05 | 00:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا ضمَّ نائبي الرئيس ورؤساء الكتل السياسية ورئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع سياسي رفيع برئاسة الحلبوسي لمناقشة قانون المفوضية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع سياسي رفيع برئاسة الحلبوسي لمناقشة قانون المفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).