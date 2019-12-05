سامح عسكر - معضلة التمييز في نظرية التطور

2019/12/05 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر جزء رئيسي في رفض خصوم نظرية التطور لها هو أنهم لا يتصورون شراكة بين أنواع مختلفة بعينها يراها في الحس البدهي كائنات متمايزة ومغايرة لبعضها البعض، فالعين لديه أبصرت حمارا لا يمكن أن يوجد بينه وبين الكلب صلة، هنا يكون الرفض قائم على أن حس ذلك الإنسان قاده (للتمييز) بين الكائنين سواء في الشكل واللون والسلوك وحتى مردود إسمه في نفسه المتوارث منذ آلاف السنين..مثلا فانطباع لفظ الحمار في نفس الإنس......

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