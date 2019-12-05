تشيلسي يحقق انتصارا مستحقا على نظيره استون فيلا

2019/12/05 | 00:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

حقق تشيلسي، اليوم الخميس، الانتصار بنتيجة (2-1) على أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ15 من البريميرليج، في معقل الأول "ستامفورد بريدج".

وسجل لتشيلسي

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