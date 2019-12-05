اكثر من 10 ضحايا بينهم 8 اطفال بقصف ارهابي استهدف نادي رياضي بحلب

2019/12/05 | 00:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - سورية

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوري بورينكوف، يوم الخميس، أن "المسلحين قصفوا ناديا رياضيا في مدينة تل رفعت في محافظة

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