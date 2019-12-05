2019/12/05 | 01:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يقفز 3 بالمئة..وهبوط بالمخزونات الأميركية

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