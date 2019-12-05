واشنطن ملتزمة بدعم الشعب العراقي.. وتحذر من مصدر

2019/12/05 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال جوي هود نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، الأربعاء، إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني هو مصدر الإرهاب الرئيسي، متهما إياه بالضغط على سياسيين في العراق.

وأكد المسؤول الأميركي في إفادة خلال جلسة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تناقش الوضع في العراق ولبنان، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بدعم الشعب العراقي وأنها لن تتردد في فرض عقوبات على من يقوم بقمعه ونهب أمواله.

وأوضح هود أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من ملياري دولار من المساعدات للشعب العراقي.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للسلطة والتيارات والأحزاب السياسية والدينية المتهمة بالفساد في العراق قبل أكثر من شهرين، كانت لسليماني زيارات متكررة لهذا البلد حيث شارك في اجتماعات مع مسؤولين.

ودأب النظام الإيراني، الذي أدرك أن المظاهرات العراقية تهدد مصالحه ونفوذه وهيمنته على البلاد، على محاولات وأد الحراك الشعبي بالطرق والوسائل كافة.

وكشفت وثائق سرية إيرانية تم تسريبها من أرشيف المراسلات الاستخباراتية التابعة للنظام في طهران في الآونة الأخيرة، أن الحرس الثوري وخاصة فيلق القدس، يحدد سياسات إيران في العراق.

وعن الأوضاع في لبنان، قال نائب وزير الخارجية، إن الخلافات اللبنانية تعطل تقديم المساعدات التي وافق عليها الكونغرس، لكنه أوضح أنه لا يعلم إن كان هناك أي قرار في البيت الأبيض بتعليقها.

وأعرب عن أمله أن تكون رسالة الشارع اللبناني قد وصلت إلى السياسيين بضرورة القضاء على الفساد.

ويشهد كل من العراق ولبنان منذ أسابيع، احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب بمحاربة الفساد ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة.





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