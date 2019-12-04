2019/12/05 | 01:07 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد.. محاولة اغتيال الناشط المدنى ذو الفقار حبيب فى البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/05 | 01:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. محاولة اغتيال الناشط المدنى ذو الفقار حبيب فى البصرة) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. محاولة اغتيال الناشط المدنى ذو الفقار حبيب فى البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).