تيار الكفاح العمالى - مصر - نضال أممى.فرنسا النقابات العماليةتعلن عن بدء إضرابٌ عامٌ صباح غدا الخميس في فرنسا.

2019/12/05 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر دعت العديد من النقابات العمالية.إذ أعلن عن الإضراب كلٍ من عمال النقل بكافة أفرعه: السكك الحديدية والطرق والمطارات، والعاملين بالمنظومة الصحية (أطباء وممرضين ومعالجين)، والعاملين بمنظومات الطوارئ والعدل.ويتوقع أن يعمل غدًا نحو 10٪-;- من القطارات ونحو 30٪-;- من المدرسين.وأعلنت النقابات أن هذه الإضرابات قدم يتم تجديدها إذا لم تتم الاستجابة للمطالب.لفهم هذه الموجهة من الإضرابات، علينا......

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