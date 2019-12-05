عباس علي العلي - الحكومة العراقية بين سندان الامم المتحدة ومطرقة الثورة

2019/12/05 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي إن من أحرج الظروف السياسية التي تواجهها الحكومات في أي دولة أن تكون مرفوضة شعبيا ومحل أنتقاد دولي، فهي تعيش هاجس الخوف من غضبة مواطنيها في كل لحظة، لا سيما إذا فقدت الدعم الدولي لها وتتحول إلى سلطة شاذة في نظر المجتمع الدولي وعليها مواجهة هذا التحدي وهي فاقدة للأسباب الممكنة، فالعالم اليوم لم يعد يعترف بحكومات الأمر الواقع ولا يمكن أن يتسامح مع دول مارقة لا تتمتع بثقة شعبها ولا تأييده، وما يجري ضد......

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