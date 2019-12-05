أحمد صبحى منصور - الأسبوع الماضى أديت فريضة الحج فى أواخر الأشهر الحُرُم : خامسا :

2019/12/05 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور 1 ـ كتبتُ مرة أنه يمكن بديلا عن تقديم الهدى أن يتبرع الحاج بثمن الهدى للفقراء فى بلده أو فى بلاد (المسلمين ) حيث تكون مجاعة .وأقول إننى أخطأت فى هذا .الهدى هو للبيت الحرام ، ولمن هم فيه ، وليس لأى مكان آخر أو أناس آخرين .2 ـ حين كتبت هذا كنت متأثرا بما يقال عن تكدس الأضحيات فى موسم الحج ، وعن الرخاء فى المملكة والفقر فى غيرها ، والمشاريع عن تصنيع لحوم الأضاحى لتعظيم الاستفادة منها ، وإشاعات......

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