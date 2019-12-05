الفيلي : تغيير بعض فقرات الدستور تماشيا مع الوضع الحالي

2019/12/05 | 01:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة التعديلات الدستورية استمرار اجتماعاتها بمشاركة خبراء معنيين في هذا المجال.

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