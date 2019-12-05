منظومات الصواريخ

2019/12/05 | 01:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأن المنظومات الصاروخية "إس-400" التي اشترتها تركيا من روسيا لا يمكن دمجها أبدا في شبكة الدفاع الجوي المشتركة لدول الحلف.

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