مصدر: القوات الامنية تفجر عبوة ناسفة مسيطر عليها في منطقة الجادرية

2019/12/05 | 01:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بقيام قوة امنية من مكافحة المتفجرات بتفجير عبوة في منطقة الجادرية وسط بغداد

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "عبوة ناسفة وضعت

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