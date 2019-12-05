بوتين: واشنطن ترى بالفضاء ساحة حرب وتحاول اثبات نفسها هناك

2019/12/05 | 01:30 - المصدر: العهد نيوز

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، امس الاربعاء، أن "الولايات المتحدة تعتبر الفضاء ساحة للحرب، مشددا على ضرورة تعزيز مجموعة أقمار بلاده ورافضا

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