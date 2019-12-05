الفساد في وزارة الكهرباء يستغل غياب الوضع الطبيعي.. تعرّف على التفاصيل

2019/12/05 | 01:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى عضو مجلس النواب، محمد صاحب الدراجي استغرابه من إقرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي عقدين بمجموع 601 مليون دولار حسب قوله.وكتب الدراجي في حسابه على منصة “تويتر”: كافي عيب‬⁩ حكومة تصريف الأعمال البارحه تقر عقدين بما مجموع ٦٠١مليون دولار !! ضعف الإدارة السياسية تؤدي الى كوارث اقتصادية واسقاط التجربة الديمقراطية للاسف.اكيد […]

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