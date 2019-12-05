خلافات‭ ‬القادة‭ ‬تطغى‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬الأطلسي‭ ‬وترامب‭ ‬راض‭ ‬لإقناع‭ ‬تركيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬بخططه

2019/12/05 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬ماكرون‭ ‬يستبعد‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬أنقرة‭ ‬على‭ ‬تعريف‭ ‬الارهاب واتفورد‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ تعهد‭ ‬قادة‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالتضامن‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬والارهاب،‭ ‬وأقروا‭ ‬بالتحديات‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬تصاعد‭ ‬نفوذ‭ ‬الصين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬خيمت‭ ‬عليها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬نوبات‭ ‬غضب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬ووافق‭ ‬الزعماء‭ ‬ال29‭ ‬الذين‭ […]

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