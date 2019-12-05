2019/12/05 | 01:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ماكرون يستبعد التوافق مع أنقرة على تعريف الارهاب واتفورد (المملكة المتحدة)-(أ ف ب) – لندن -الزمان تعهد قادة حلف شمال الأطلسي الأربعاء بالتضامن لمواجهة التهديدات من روسيا والارهاب، وأقروا بالتحديات التي يمثلها تصاعد نفوذ الصين، وذلك في القمة التي خيمت عليها مرة أخرى نوبات غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووافق الزعماء ال29 الذين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلافات القادة تطغى على قمة الأطلسي وترامب راض لإقناع تركيا وأوروبا بخططه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ووافق الزعماء ال29 الذين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلافات القادة تطغى على قمة الأطلسي وترامب راض لإقناع تركيا وأوروبا بخططه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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