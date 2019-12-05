توقيف مدون فيديو مغربي بتهمة السب العلني

2019/12/05 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭- ‬الزمان‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬الأربعاء‭ ‬تفكيك‭ ‬خلية‭ ‬‮«‬موالية‮»‬‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬‮«‬حاملة‭ ‬لمشاريع‭ ‬إرهابية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬الاسبانية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إيقاف‭ ‬ثلاثة‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬اعتقال‭ ‬زعيمهم‭ ‬باسبانيا‭.‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬للمكتب‭ ‬المركزي‭ ‬للأبحاث‭ ‬القضائية‭ ‬إن‭ ‬العملية‭ ‬المندرجة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬الاسبانية‭ ‬مكنت‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬ثلاثة‭ […]

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