نتانياهو يلتقي بومبيو لزيادة الضغوط على إيران

2019/12/05 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬صرح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الاربعاء‭ ‬قبيل‭ ‬توجهه‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬البرتغالية‭ ‬لشبونة،‭ ‬أنه‭ ‬سيلتقي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬للدعوة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬احتجاجات‭.‬ وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬الرجلين‭ ‬سيلتقيان‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬لشبونة‭.‬وسيلتقي‭ ‬نتنياهو‭ ‬نظيره‭ ‬البرتغالي‭ ‬أنطونيو‭ ‬كوستا‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬الغرض‭ ‬الرئيسي‮»‬‭ […]

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