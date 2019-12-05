حسين سعيد ينال اتحاد كأس الخليج

2019/12/05 | 01:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة ـ وكالات: نال نجم الكرة العراقية السابق، حسين سعيد، رئيس اتحاد الكرة المركزي السابق، تكريم اتحاد كاس الخليج ضمن حفل اقيم في العاصمة القطرية الدوحة أول أمس، اذ كرم اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، 5 شخصيات خلال حفل بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش بطولة (خليجي 24)..وكرم رئيس الاتحاد القطري، ورئيس اتحاد كأس ...

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