أمجد عطوان ينافس على لقب الهداف في البطولة العربية

2019/12/05 | 01:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: ينافس متوسط ميدان نادي الشرطة، امجد عطوان، على لقب الهداف في البطولة العربية للاندية الابطال “كأس محمد السادس”.واستطاع عطوان، ان يسجل ثلاثة اهداف في دور الـ16 امام نواذيبو الموريتاني، حيث سجل الهاتريك في مباراة الاياب التي اانتهت بخماسية نظيفة.وفيما يلي المراكز الاربعة الاولى لهدافي البطولة العربية: خالد قمر (الاتحاد السكندري ...

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