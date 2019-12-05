الملوك يظفر بكاس خماسي كرة القدم لرواد بسماية

2019/12/05 | 01:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشراف وزارة الشباب والرياضة إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات: ظفر فريق الملوك بكاس بطولة خماسي كرة القدم للرواد التي اقيمت برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض واشراف دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات/ مديرية رعاية الموهبة الرياضية في بسماية تحت شعار (شهدائنا فخرنا واعتزازنا).وفاز فريق الملوك في المباراة النهائية على فريق A1 بثلاثة اهداف مقابل هدفين ...

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