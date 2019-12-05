مصدر مسؤول لـ { الصباح }: قرب صدور أحكام في 8 آلاف ملف فساد

2019/12/05 | 01:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عمر عبد اللطيف

أنجز المجلس الاعلى لمكافحة الفساد 8 آلاف ملف فساد من بين 12 الفاً، في حين أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، الدكتور سعد الحديثي، أنه لا يمكن التراجع عن محاربة الفساد والقيام بخطوات جادة وملموسة تجاه ملاحقة الفاسدين وفتح الملفات واتخاذ الأحكام القضائية القانونية بحق المتهمين.

وأضاف الحديثي لـ "الصباح"، أنه "بعد تشكيل المحكمة الخاصة بجنايات الفساد التي

أصبحت مركزية لمكافحة الفساد، شكلت المحكمة هيئات قضائية تحقيقية في جميع محاكم الاستئناف، وأصدرت تلك الهيئات بدورها أوامر بإلقاء قبض واستقدام ومنع من السفر وحجز أموال، كما صدرت أحكام قضائية بالسجن لاحقاً بحق عدد من المسؤولين السابقين

والحاليين".

العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين موسى قال في تصريح لـ "الصباح": إن "هناك 12 ألف ملف تحقيقي تخص قضايا فساد، وتم التنسيق بشأن إنهاء 8 آلاف ملف من قبل هيئة النزاهة ومجلس القضاء والادعاء العام، لتصدر فيها أحكام، وهناك 4 آلاف ملف تحقيقي لا يزال العمل جاريا على إنهائها بالتنسيق مع مجلس القضاء"، مؤكداً أن "غالبية الملفات الأخيرة معطلة بسبب وزراء أو مسؤولين

مباشرين".

من جانبه، بين عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب جواد حمدان الساعدي "تشكيل لجنة لمتابعة قضايا وملفات الفساد الموجودة في هيئة النزاهة"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة ستشهد كشف ومحاسبة جميع الفاسدين لينالوا جزاءهم العادل"..

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