2019/12/05 | 01:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدوحة/ الصباح

يتطلع اسود الرافدين الى فك عقدة المنتخب البحريني بكرة القدم وتسجيل اول فوز له في تاريخ اللقاءات المشتركة في الآونة الاخيرة وهو يلاعبه في الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت الدوحة وبغداد في ملعب عبد الله بن خليفة في الدحيل ضمن الدور نصف النهائي من خليجي 24 .



كتيبة كاتانيتش التي اعدها للقاء الاحمر البحريني والتي خاضت العديد من الوحدات التدريبية بمشاركة اللاعب المصاب سعد ناطق ومهند علي وامجد عطوان وبقية التشكيلة المكونة من اهل الخبرة والشباب تسعى لتقديم مباراة تليق بسمعة الكرة العراقية وتاريخها وبلوغ اللقاء الختامي وتصحيح مسار المواجهة السابقة امام الفريق اليمني .



وعبر الملاك الفني لمنتخبنا والطاقم الطبي وعدد من لاعبينا عن جاهزيتهم لتخطي عقبة الحاجز البحريني والاستفادة من دروس المباريات السابقة معه في غرب القارة وتصفيات المونديال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسود الرافدين يسعون لتجاوز الحاجز البحريني) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسود الرافدين يسعون لتجاوز الحاجز البحريني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).