عمليات الرافدين تؤكد تأمين جميع دوائر الدولة في ذي قار وتعلن قرب عودة الدوام الرسمي

2019/12/05 | 01:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اكد قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي، الخميس، تأمين جميع دوائر الدولة في محافظة...





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