2019/12/05 | 02:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن آلية عمل اللجان العسكرية المعنية بالتحقيق في الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار، والتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تكشف آلية التحقيق بأحداث ذي قار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تكشف آلية التحقيق بأحداث ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).