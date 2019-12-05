عمليات الرافدين تؤكد تامين جميع دوائر الدولة في محافظة ذي قار

2019/12/05 | 02:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

اكد قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي، اليوم الخميس، تأمين جميع دوائر الدولة في محافظة ذي قار، فيما اشار الى قرب

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