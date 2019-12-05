السيسي‭ ‬يرفض‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬العراقي‭ ‬

2019/12/05 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيك‭ ‬في‭ ‬امكانية‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬يحظى‭ ‬بموافقة‭ ‬المنتفضين‭ ‬ بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬دعمه‭ ‬الكامل‭ ‬للعراق‭ ‬واستقراره‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدته‭.‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬رسالة‭ ‬تسلمها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬من‭ ‬سفير‭ ‬مصر‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬علاء‭ ‬موسى‭ ‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬للمكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ […]

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