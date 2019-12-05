2019/12/05 | 02:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تشكيك في امكانية العثور على رئيس حكومة يحظى بموافقة المنتفضين بغداد- عبدالحسين غزال أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعمه الكامل للعراق واستقراره والحفاظ على وحدته. جاء ذلك خلال رسالة تسلمها رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، من سفير مصر لدى العراق علاء موسى ، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي يرفض التدخلات الخارجية في القرار العراقي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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