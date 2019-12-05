2019/12/05 | 02:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 600 دولار الدخل السنوي للعراقي وثمانية ملايين تحت خط الفقر والبطالة تجاوزت 30بالمائة الديوانية (العراق)-(أ ف ب) - تتحدى أم صلاح بشجاعة التقاليد السائدة في العراق بالمشاركة يومياً في الاحتجاجات القائمة في جنوب البلاد، على غرار عشرات الآلاف الذين يتظاهرون منذ نحو شهرين رغم القمع الذي أسفر عن مقتل المئات، معبرة عن رفضها لطبقة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقيون من الجنوب يروون لماذا انتفضوا؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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