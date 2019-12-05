عراقيون‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬يروون لماذا‭ ‬انتفضوا؟

2019/12/05 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 600‭ ‬دولار‭ ‬الدخل‭ ‬السنوي‭ ‬للعراقي‭ ‬وثمانية‭ ‬ملايين تحت‭ ‬خط‭ ‬الفقر‭ ‬والبطالة‭ ‬تجاوزت‭ ‬30بالمائة‭ ‬ الديوانية‭ ‬‭(‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬تتحدى‭ ‬أم‭ ‬صلاح‭ ‬بشجاعة‭ ‬التقاليد‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بالمشاركة‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬الذين‭ ‬يتظاهرون‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬رغم‭ ‬القمع‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬المئات،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬رفضها‭ ‬لطبقة‭ […]

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