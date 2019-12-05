لقاء يجمع ترامب وإردوغان

2019/12/05 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واتفورد‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬عقد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لقاءا‭ ‬ثنائيا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬معلنا‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬الاربعاء،‭ ‬وفق‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭.‬وغرّد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللقاء‭ ‬كان‭ ‬مثمرا‭ ‬جدا‮»‬‭.‬وأكد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬تناول‭ ‬بالأخص‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬أن‭ […]

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