2019/12/05 | 03:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:00 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "لبنان...الدعوة للاستشارات النيابية" و"العراق...مساع...

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