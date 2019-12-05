2019/12/05 | 06:40 - المصدر: الغد برس

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امريكا: قدمنا أكثر من ملياري دولار كمساعدات للشعب العراقي منذ عام

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امريكا: قدمنا أكثر من ملياري دولار كمساعدات للشعب العراقي منذ عام 2014

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