الفضل شلق - الحرية ٢١ – الثورة تغيير في عمق المجتمع

2019/12/05 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق حراك؟ انتفاضة؟ ثورة؟ يختلف الناس في كل مرة يلفظ أحدهم واحدة من هذه الكلمات المستخدمة لوصف ما حدث في لبنان خلال شهر وخمسة أيام.محاولة التعريف ربما ساهمت في التصنيف والفهم.سيستمر الاختلاف بسبب اختلاف وجهات النظر والأهواء السياسية، خاصة أن قواعد التعريف توضع بعد وقوع الحدث وإلتزام كل اللبنانيين بتعريف من هذه التعريفات الثلاثة وربما بغيرها أيضاً.أولاً، علينا التوقف قليلاً للتنويه ......

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